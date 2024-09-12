Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие. Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны наготове.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — отметил губернатор.

Ранее российское Минобороны сообщило о ликвидации четырех украинских дронов над тремя регионами страны минувшей ночью. Два вражеских беспилотника сбили над Орловской областью, еще по одному — над Курской и Белгородской областями.

Ранее украинский дрон атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, личный состав не пострадал, но служебные и личные автомобили получили повреждения.