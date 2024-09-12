Дрон ВСУ уничтожили над Брянской областью

Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить атаку с применением БПЛА на территории Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат обнаружили и уничтожили силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого опасность атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Глава региона Александр Гусев предупредил, что силы противовоздушной обороны наготове.

В Брянской области в ночь на 10 сентября успешно отразили массированную атаку беспилотниками. Средства ПВО сбили 59 украинских дронов. Губернатор Богомаз поблагодарил военных за проделанную работу.