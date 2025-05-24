Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков дронов уже работают экстренные службы.

Ранее в ночь на 23 мая российские зенитчики сбили три украинских беспилотника, летевших на столицу. До этого вечером 22 мая дежурные средства ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ. Украинские боевики начали атаковать российскую столицу еще 21 мая.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что главу Беловского района Николая Волобуева экстренно доставили в Москву. Он получил минно-взрывную травму и переломы костей таза и рук во время атаки украинского беспилотника.