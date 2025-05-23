Раненного беспилотником главу Беловского района доставили в Москву

Пострадавшего при атаке БПЛА главу Беловского района Николая Волобуева экстренно доставили на лечение в Национальный медицинский центре травматологии и ортопедии в Москве. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Пациент прибыл ночью, в больнице его встретили Хинштейн и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Врачи сразу провели компьютерную томографию и начали подготовку к операции.

«Далее предстоит реабилитация, которую первое время он будет проходить здесь — в ведущем федеральном центре. <…> Несмотря ни на что, настрой у главы района боевой, держится молодцом», — сообщил он.

Дрон атаковал машину чиновника. Волобуев успел выбежать, но получил минно-взрывную травму, перелом костей таза и руки. Следком возбудил уголовное дело. Хинштейн сообщил, что это четвертое покушение на его жизнь, в марте глава района отделался контузией.