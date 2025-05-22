Восемь дронов сбили на подлете к Москве

Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что экстренные службы выехали на место падения дронов. Информации о разрушениях не поступало.

В 14:12 Собянин сообщил об отражении атаки трех БПЛА, летевших на Москву. Спустя полтора часа ПВО Минобороны сбила еще четыре украинских дрона. Позже стало известно о ликвидации еще двух беспилотников.

Утром 22 мая Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили пять летевших на Москву беспилотников. В этот же период столичный аэропорт Домодедово временно ограничивал прием и выпуск рейсов. Ночью авиагавань не принимала и не выпускала самолеты.

Серия атак ВСУ на столицу началась 21 мая. К вечеру Собянин сообщил, что ПВО сбила 27 дронов на подлете к городу. В городском округе Солнечногорск обнаружили обломки БПЛА. В районе села Алабушево осколками посекло легковушку.