Силы ПВО сбили еще три летевших к Москве дрона

Российские военные уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что сотрудники экстренных служб проводят на местах падения обломков БПЛА необходимые работы.

Собянин вечером 22 мая сообщил об отражении атаки восьми беспилотников ВСУ на подлете к Москве. До этого стало известно о ликвидации еще двух украинских дронов.

Также БПЛА подавили над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, что привело к возгоранию. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил об эвакуации людей. Атака беспилотников на регион продолжается.

Ранее Минобороны России сообщило, что над пятью регионами страны ликвидировали 37 дронов ВСУ.