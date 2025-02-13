Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области

Этой ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку на Ростовскую область — уничтожили беспилотники в Чертковском районе. Об этом в Telegram-канале заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Количество БПЛА врио главы региона не раскрыл.

Также сегодня ночью массированному налету дронов подверглась Липецкая область. Губернатор Игорь Артамонов заявил о работе ПВО. Еще в регионе вводили красный уровень угрозы воздушной атаки.

Ближе к утру он сообщил, что сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала из-за падения обломков беспилотника. Женщину отправили в больницу с осколочными ранениями. Врачи оказали ей всю необходимую помощь. Станция продолжила работать в штатном режиме.

До этого Артамонов предупредил жителей, что при обнаружении обломков БПЛА, к ним нельзя подходить и трогать. Нужно сразу сообщить об увиденном по телефону 112.