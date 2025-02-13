Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала из-за падения обломков БПЛА

Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала в результате падения обломков беспилотника, ее госпитализировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы.

«Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Работа станции аэрации не нарушена», — уточнил Артамонов.

До этого губернатор предупредил жителей, что при обнаружении обломков дронов к ним не подходить, не трогать, а сразу сообщить о месте их падения по телефону 112.

Кроме того, в ряде районов Липецка зафиксировали отключение электричества. Энергетики сейчас занимаются переподключением потребителей.

Ранее Артамонов сообщал, что регион подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, были задействованы средства противовоздушной обороны и средства подавления.