Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянским районом

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

По словам Богомаза, оперативные и экстренные службы работают на месте. Также он поблагодарил российских зенитчиков за проделанную работу по защите региона.

До этого украинский беспилотник сбросил бомбу в Петровском районе Донецка, погиб мужчина, еще три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, пострадавшие при взрыве.

Ранее российские зенитчики уничтожили украинский вертолет Ми-8, 13 американских ракет РСЗО HIMARS и 66 беспилотников в зоне проведения спецоперации.

Днем ранее появилась информация, что дроны ВСУ впервые атаковали Дагестан. Один беспилотник упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики. При этом официального подтверждения не было.