Житель Донецка погиб и четверо получили ранения в ходе атак ВСУ
Пушилин: атаки ВСУ убили жителя Донецка и ранили еще четырех
Запущенный украинскими боевиками беспилотник сбросил бомбу в Петровском районе Донецка. От полученных ранений на месте погиб мужчина. Ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он пояснил, что при взрыве пострадали двое мужчин и одна женщина. Еще одно ранение получила жительница Кировского района столицы ДНР в ходе обстрела со стороны украинских боевиков.
При атаках на гражданскую инфраструктуру республики повреждения получили жилые дома в Кировском районе Донецка и Калининском районе Горловки, в которой прилетевшие снаряды перебили газопровод и уронили линию электропередач.
Всего за минувшие сутки украинские боевики совершили 33 обстрела городов республики, выпустив 87 снарядов, в том числе кассетные боеприпасы. Кроме того, они запустили несколько ударных беспилотников, включая дроны-камикадзе.
В минувшую субботу, 8 июня, ранения при атаках со стороны украинских боевиков получили шесть жителей Донецкой Народной Республики. Глава региона Денис Пушилин заявил, что противник открывал огонь 46 раз и выпустил 11 боеприпасов по Донецку, Макеевке, Головке и Волновахскому району.