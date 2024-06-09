Житель Донецка погиб и четверо получили ранения в ходе атак ВСУ

Запущенный украинскими боевиками беспилотник сбросил бомбу в Петровском районе Донецка. От полученных ранений на месте погиб мужчина. Ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он пояснил, что при взрыве пострадали двое мужчин и одна женщина. Еще одно ранение получила жительница Кировского района столицы ДНР в ходе обстрела со стороны украинских боевиков.

При атаках на гражданскую инфраструктуру республики повреждения получили жилые дома в Кировском районе Донецка и Калининском районе Горловки, в которой прилетевшие снаряды перебили газопровод и уронили линию электропередач.

Всего за минувшие сутки украинские боевики совершили 33 обстрела городов республики, выпустив 87 снарядов, в том числе кассетные боеприпасы. Кроме того, они запустили несколько ударных беспилотников, включая дроны-камикадзе.

В минувшую субботу, 8 июня, ранения при атаках со стороны украинских боевиков получили шесть жителей Донецкой Народной Республики. Глава региона Денис Пушилин заявил, что противник открывал огонь 46 раз и выпустил 11 боеприпасов по Донецку, Макеевке, Головке и Волновахскому району.