Украинские беспилотники впервые атаковали Дагестан

По предварительным данным, один беспилотник упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики. Перед этим по нему попали из автомата, указали авторы публикации.

Сбитым беспилотником мог быть «Мугин-5 Про». Длина такого дрона составляет 3,5 метра, а размах крыла — пять метров. Он разгоняется до 150 километров в час и может лететь семь часов от точки запуска до точки назначения.

Власти Дагестана информацию об атаке не подтверждали.

Утром 8 июня средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии. Минобороны также сообщило, что ВСУ попытались атаковать несколько регионов России с применением безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа. Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов ВСУ в семи регионах страны.