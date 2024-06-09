Минобороны: ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 и 66 дронов в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны сбили за последние сутки военный вертолет Ми-8, 13 американских ракет РСЗО HIMARS и 66 беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам дислокации операторов ударных дронов «Птахи Мадяра», а также ликвидировали иностранных наемников, боевиков ВСУ и их технику в 131 районе.

Ранее оборонное ведомство подтвердило, что российская группировка войск «Восток» получила контроль над более выгодными рубежами. Военные поразили боевиков ВСУ около поселка Золотая Нива и сел Времьевка и Октябрь в Донецкой Народной Республике.

Украинская армия лишилась на этом направлении порядка 140 военнослужащих, одного танка, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, гаубицы «Мста-Б» и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».