Над Брянской, Смоленской и Белгородской областями сбили 15 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО сбили 15 украинских дронов за два часа в небе над Брянской, Смоленской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
За временной промежуток с 11:50 до 13:50 по московскому времени российские бойцы ликвидировали 11 дронов противника над территорией Брянской области и три — над территорией Смоленской.
Еще один беспилотник перехватили и уничтожили в Белгородской области.
Ранее стало известно, что в ночь на 5 июля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 94 беспилотника ВСУ, которые пытались атаковать несколько российских регионов.
В Энгельсе из-за падения обломков повреждения получили больше 25 квартир и более 10 припаркованных машин.
Памятные мероприятия в День ветеранов боевых действий прошли в Химках
Митинг в честь 80-летия освобождения Минска прошел в Химках
Инженеры из Химок выиграли бронзу чемпионата «Роскосмоса» по шахматам
Семья Диогу Жоты получит 8 млн фунтов от «Ливерпуля» после его гибели
В Москве перевернулся Mercedes одной из богатейших женщин России
Пассажиры вспыхнувшего на Майорке самолета Ryanair получили травмы при бегстве
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте