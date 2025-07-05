Над Брянской, Смоленской и Белгородской областями сбили 15 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО сбили 15 украинских дронов за два часа в небе над Брянской, Смоленской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

За временной промежуток с 11:50 до 13:50 по московскому времени российские бойцы ликвидировали 11 дронов противника над территорией Брянской области и три — над территорией Смоленской.

Еще один беспилотник перехватили и уничтожили в Белгородской области.

Ранее стало известно, что в ночь на 5 июля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 94 беспилотника ВСУ, которые пытались атаковать несколько российских регионов.

В Энгельсе из-за падения обломков повреждения получили больше 25 квартир и более 10 припаркованных машин.