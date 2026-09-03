Два дома пострадали в Подмосковье при ночной атаке БПЛА

Воробьев: над Подмосковьем сбили 56 БПЛА за ночь, пострадали два дома

В результате ночной атаки в небе над Московской областью сбили 56 беспилотников. Многоквартирные дома в Кубинке и Павловском Посаде получили повреждения, сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, военные продолжают отражать атаки в Сергиевом Посаде, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Луховицах, Ступине, Серпухове, Можайске, Одинцове и Наро-Фоминске.

Воробьев уточнил, что после попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке случилось возгорание на девятом и восьмом этажах, также на седьмом вспыхнул балкон.

«Из дома эвакуировали 10 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. Рядом с жителями находятся необходимые службы, специалисты оценят повреждения. Людям, чьи квартиры пострадали, окажем помощь», — написал он.

Губернатор добавил, что беспилотник попал в многоквартирный дом на улице 1 Мая в Павловском Посаде. Возгорания не произошло, пострадало остекление. Жильцов оперативно эвакуировали.

Кроме того, в деревне Большое Буньково в Богородском округе беспилотник попал на территорию завода, начался пожар.

«Пожарные и экстренные службы продолжают работать. Будем сообщать обо всех новых данных», — заключил Воробьев.

Утром в четверг Минобороны рапортовало об уничтожении 416 беспилотников над регионами России за ночь.