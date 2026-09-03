Силы ПВО сбили более 400 беспилотников над территорией России за ночь
Минобороны: в течение ночи силы ПВО сбили 416 БПЛА
Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи ликвидировали 416 беспилотников в небе над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над Черным морем, Республикой Крым, Московским регионом, Пензенской, Волгоградской, Ростовской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Орловской, Курской, Смоленской, Тверской, Калужской, Белгородской и Брянской областями.
Утром в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные ликвидировали еще 10 беспилотников, летящих по направлению к российской столице. По его словам, на места падения обломков оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
Днем ранее президент России Владимир Путин сообщил о попытке украинских военных прорвать систему ПВО в Москве и атаковать инфраструктуру трех НПЗ.