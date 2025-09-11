Силы ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА за ночь

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над Воронежской область, пять — над Белгородской, по два над Курской и Брянской, еще по одному — над Тамбовской и Липецкой.

Днем ранее, 10 сентября, военные уничтожили 32 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. Большую часть дронов сбили в Белгородской области.

Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что боевики ВСУ атаковали здание правительства. В результате взрыва в здании выбило стекла, вспыхнул частный дом. Предварительно, обошлось без пострадавших и погибших.

Также в Новороссийске отразили атаку ударных безэкипажных катеров, сообщал глава города Андрей Кравченко.