Силы ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА за ночь

Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА над российскими регионами
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над Воронежской область, пять — над Белгородской, по два над Курской и Брянской, еще по одному — над Тамбовской и Липецкой.
Днем ранее, 10 сентября, военные уничтожили 32 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. Большую часть дронов сбили в Белгородской области.
Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что боевики ВСУ атаковали здание правительства. В результате взрыва в здании выбило стекла, вспыхнул частный дом. Предварительно, обошлось без пострадавших и погибших.
Также в Новороссийске отразили атаку ударных безэкипажных катеров, сообщал глава города Андрей Кравченко.