Дроны атаковали здание правительства Белгородской области

Украинские боевики с помощью беспилотников нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также в результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул частный дом. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали очаг возгорания.

По его словам, в результате детонации повреждения получили остекление и фасад здания. Предварительно, обошлось без пострадавших.

«Все оперативные службы на месте. Информация о других последствиях уточняется», — написал Гладков.

В 08:52 глава региона объявлял о беспилотной опасности на территории всей области.

Днем ранее стало известно, что резервуары пострадали на нефтебазе в деревне Прохоровка под Белгородом после налета БПЛА. Для тушения огня привлекали пожарные поезда, информация о пострадавших не поступала.