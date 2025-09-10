Атаку безэкипажных катеров начали отражать в Новороссийске

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров (БЭК). Об этом заявил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале .

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — написал он.

Также Кравченко напомнил о запрете снимать и публиковать в соцсети кадры отражения атаки беспилотников, защиты объектов и оперативных служб.

Сегодня ночью пресс-служба Минобороны сообщила, что над Россией сбили 22 украинских дрона в период с 9 сентября, 17:40 по московскому времени до полуночи.

Шесть беспилотников уничтожили над Брянской областью, еще пять — над Курской. Четыре БПЛА ликвидировали над Воронежской, три — над Орловской. Также три дрона сбили над Крымом и Черным морем. Один беспилотник перехватили в Белгородской области.