Более 30 украинских беспилотников сбили над российскими регионами за три часа

Средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА над регионами РФ

В период с 11:15 до 14:00 в среду дежурные средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 25 беспилотников ликвидировали над территорией Белгородской области, еще четыре — над акваторией Черного моря, два — над Курской областью и один — над Краснодарским краем.

Утром 10 сентября Минобороны рапортовало об уничтожении 122 украинских дронов над российской территорией. Наибольшее число дронов сбили в Брянской области — 32.

Также в Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров, сообщал глава города Андрей Кравченко. По береговой линии звучала сирена, местным жителям запретили снимать работу военных и действия спецслужб.