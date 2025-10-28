Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

Российские ракетчики сбили на подлете к Москве три украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.

Накануне ночью ракетчики сбили два дрона ВСУ, летевших в сторону российской столицы. Утром силы ПВО уничтожили еще один беспилотник.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что цели достигает менее 1% украинских беспилотников. Их цель — посеять панику, сорвать посевную или отопительный сезон. Все повреждения оперативно ликвидируются, отметил Шойгу. Российские нефтяные и газовые компании принимают максимальные меры для защиты объектов.