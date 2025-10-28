Один беспилотник ликвидировали на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Также поздно вечером градоначальник сообщил про еще два беспилотника, которые сбили на подлете к Москве. Он отметил, что на место ЧП тоже прибыли сотрудники оперативных служб.

До этого Telegram-канал Shot сообщил о взрывах в Подмосковье. На громкие звуки пожаловались жители Бронниц и Раменского района.

За прошлую ночь средства ПВО уничтожили над Россией почти 200 БПЛА. Дроны ликвидировали над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Самарской областях, а также в Московском регионе.