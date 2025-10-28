Шойгу оценил ущерб от украинских беспилотников как незначительный

Цели достигают менее 1% украинских беспилотников, запущенных по российским объектам критической инфраструктуры. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, выступая в Нижнем Новгороде после совещания, его слова привело РИА «Новости» .

«Цели понятны — создать дефицит, посеять панику, сорвать посевную кампанию, отопительный сезон и многие другие вещи», — отметил он.

Секретарь Совбеза добавил, что все возможные повреждения оперативно ликвидируются и не наносят серьезного урона обстановке. По словам Шойгу, российские нефтяные и газовые компании принимают максимальные меры для защиты объектов.

Над российскими регионами средства ПВО за ночь сбили 17 вражеских беспилотников, из них 13 — над Калужской областью.