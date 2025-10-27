Ракетчики сбили два летевших на Москву беспилотника

Дежурные системы ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр Москвы.

Telegram-канал Shot сообщил, что в Подмосковье вновь прогремели взрывы. Второй день подряд ВСУ пытаются атаковать российскую столицу. Несколько громких взрывов слышали жители Бронниц и Раменского района.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили над территорией России почти 200 украинских беспилотников. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 47. Также 42 ликвидировали в Калужской, 40 — в Московском регионе, 34 из которых летели на Москву.