Силы ПВО сбили реактивные снаряды в Белгородской области

В Белгородской области ночью ликвидировали семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град» и один беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России .

«Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО „Град“ уничтожены над территорией Белгородской области», — заявила пресс-служба.

Ракетную тревогу в Белгороде и Белгородском районе запустили незадолго до полуночи и отменили спустя 15 минут. Власти не сообщали о разрушениях. Ночью 28 мая российские военные сбили три беспилотника в Курской и Белгородской областях, предыдущей ночью — 12 дронов, в том числе шесть в Орловской области.

Украинские войска применили в зоне СВО химические вещества — хлорпикрин и хлорацетофенон. Минобороны сообщило, что их использовали с молчаливого согласия США.