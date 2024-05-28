За ночь в приграничных регионах России уничтожили три БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили 1 БПЛА в Курской области и 2 дрона в Белгородской

Фото: РИА «Новости»

Российские силы ПВО минувшей ночью ликвидировали три беспилотника. Их засекли в Курской и Белгородской областях, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.

В Белгородской области, по информации министерства, уничтожили два дрона. Третий сбили в Курской области. Их обезвредили дежурными средствами ПВО.

В Херсонской области 27 мая украинские военные дважды нанесли удар американскими ракетами HIMARS по территории у здания Социального фонда в поселке Нижние Серогозы. Находившаяся неподалеку женщина умерла от сердечного приступа. Несколько человек пострадали.

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