Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«ПВО с 19:30 до 21:00 по московскому времени уничтожила пять украинских беспилотников: по два — над Курской областью и Черным морем, один — над Брянской областью», — уточнили в оборонном ведомстве.

До этого в Минобороны сообщали, что в ночь на 28 августа средства ПВО ликвидировали 102 дрона ВСУ самолетного типа над семью регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Наибольшее количество БПЛА сбили над Смоленской и Ростовской областями — по 21.

Ранее российские военные потопили средний разведывательный корабль «Симферополь» ВСУ в устье реки Дунай. По нему ударили при помощи быстроходного безэкипажного катера.