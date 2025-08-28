Больше сотни беспилотников сбили силы ПВО за ночь 28 августа: главное о налете БПЛА

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 22 дрона сбили над акваторией Черного моря, по 21 — над Смоленской и Ростовской областями, еще 18 — над Краснодарским краем.

Также 11 БПЛА уничтожили над Крымом, по три — над Саратовской и Воронежской областями, по два — над территорией Волгоградской области и еще один — над акваторией Азовского моря.

Ранее после атаки БПЛА в Ростовской области эвакуировали 89 человек. Временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь отмечал, что фрагменты беспилотников рухнули на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское и повредили проводку. Появилась угроза детонации БЧ сбитых дронов, поэтому потребовалась эвакуация.