Эвакуацию объявили в Ельце после падения обломков БПЛА

Губернатор Артамонов сообщил об эвакуации в Ельце после падения БПЛА

Силы ПВО подавили БПЛА в небе под Ельцом. Обломки рухнули в промзоне, вызвав возгорание, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей», — написал он.

Артамонов предупредил население, что противник продолжает атаку беспилотниками. В Липецкой области работают ПВО и авиация.

По словам губернатора, в Ельце возможно временное ограничение работы мобильного интернета. Такие меры необходимы для повышения эффективности защиты от БПЛА.

В течении четверга в Тульской области уничтожили 37 беспилотников. Военные отразили 15 атак. Губернатор Дмитрий Миляев сообщал, что в регионе действует режим опасности БПЛА.

ВСУ продолжают наносить массированный удар по регионам России. С вечера 20 мая до утра 22 мая зенитчики обезвредили около 500 украинских беспилотников.