Над пятью регионами России сбили 37 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, беспилотники ликвидировали в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени. В небе над Курской областью уничтожили 16 БПЛА.

Силы ПВО сбили 11 дронов над территорией столичного региона, пять — над территорией Рязанской области и четыре — в Орловской. Над Крымом уничтожили один беспилотник.

Днем 21 мая российские военные отразили атаку дронов ВСУ над Брянской, Орловской и Курской областями. Всего было сбито 25 беспилотных летательных аппаратов.

Осколки одного дрона обнаружили в районе села Алабушево в Подмосковье. После падения БПЛА на лугу в нескольких местах загорелась трава.