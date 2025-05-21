Над пятью регионами России сбили 37 дронов ВСУ
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, беспилотники ликвидировали в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени. В небе над Курской областью уничтожили 16 БПЛА.
Силы ПВО сбили 11 дронов над территорией столичного региона, пять — над территорией Рязанской области и четыре — в Орловской. Над Крымом уничтожили один беспилотник.
Днем 21 мая российские военные отразили атаку дронов ВСУ над Брянской, Орловской и Курской областями. Всего было сбито 25 беспилотных летательных аппаратов.
Осколки одного дрона обнаружили в районе села Алабушево в Подмосковье. После падения БПЛА на лугу в нескольких местах загорелась трава.
Солнечная буря обрушится на Землю на этой неделе
Военком во Львове едва не ослеп в погоне за уклонистом
Еще восемь дронов сбили на подлете к Москве
«Мог разнести за пару дней». В США резко высказались по Украине
Михалков назвал три главных фильма для молодежи
Украинка взорвала гранату и убила ребенка соседей
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте