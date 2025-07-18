Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву дрона

Системы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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