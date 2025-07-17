Средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над 4 регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 22 дрона ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники сбили в период с 21:00 по 23:00 по московскому времени. Над Брянской областью и над Крымом уничтожили по 10 БПЛА. В Подмосковье и над Орловской областью ликвидировали по одному вражескому дрону.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные сбили украинский БПЛА, летевший на столицу.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Сухиничском районе в результате падения обломков дрона ВСУ на дом была ранена 14-летняя девочка.