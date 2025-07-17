Губернатор Анохин: один человек пострадал при атаке дронов в Смоленской области

В результате падения обломков беспилотников в Смоленской области пострадал один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

По его словам, всего средства РЭБ и силы ПВО подавили 14 украинских дронов

«В одном из округов региона в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек, незначительные повреждения получил гражданский объект. Пострадавшему оказали необходимую помощь, его жизнь вне опасности», — написал Анохин.

Анохин отметил, что экстренные службы и власти муниципального округа ведут работу по устранению последствий атаки.

Напоминаю, что в случае угрозы БПЛА следует держаться подальше от окон, избегать открытых мест и не снимать действия сил противовоздушной обороны. Просьба, если обнаружите обломки беспилотника, не подходите к ним», — напомнил губернатор.

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