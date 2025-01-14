Силы ПВО сбили дроны над Орловской, Белгородской и Липецкой областями

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Орловской, Белгородской и Липецкой областями три украинских беспилотника. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале .

«С 20:00 до 22:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата», — отметили в ведомстве.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее заявил, что работали силы противовоздушной обороны. Российские военные сбили украинский дрон. Также он призвал местных жителей не публиковать фотографии и видео с работой сил ПВО.

В Ульяновской области обнаружили предмет, похожий на упавший беспилотник.Сейчас с находкой работают саперы.

Утром во вторник, 14 января, из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Нижнекамска, Ульяновска, Пензы, Казани и Саратова.