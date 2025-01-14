Беспилотник ВСУ сбили в Липецкой области

В Липецкой области задействовали средства подавления и силы противовоздушной обороны, сбит украинский дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Работают средства подавления и ПВО. Есть информация о сбитии БПЛА. На место направляются оперативные службы», — уточнил глава региона.

Губернатор призвал местных жителей не публиковать фотографии и видео с работой сил ПВО, а также последствия атак дронов или их пролетов. Артамонов предупредил, что противник благодаря этому может корректировать точность и направление ударов, а местные жители поставят под угрозу себя и свои семьи.

Ранее в Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне после атаки вражеских беспилотников.

До этого российские системы ПВО сбили 14 ракет систем ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем за минувшую ночь, обошлось без жертв и пострадавших.