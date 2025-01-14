Похожий на беспилотник предмет нашли в Ульяновской области

В Ульяновской области обнаружили предмет, похожий на упавший БПЛА. Находку сделали рядом с поселком Цильна, сообщил центр управления регионом в Telegram-канале.

«Недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — отметили в сообщении.

Территорию оцепили, на месте находятся саперы. Региональные власти призвали население сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ульяновская область граничит с Татарстаном, который в ночь на 14 января подвергся атаке украинскими дронами. ВСУ нанесли удар дальнобойным БПЛА по предприятию «Оргсинтез» в Казани, после этого загорелись цистерны с топливом.

Власти Орловской области также сообщили, что системы ПВО в течение ночи ликвидировали над территорией региона 17 дронов Вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших и разрушений.