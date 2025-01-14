В небе над Уфой ввели план «Ковер»

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В небе над городом сейчас действует план «Ковер». Telegram-канал Mash уточнил, что изменения в работе местной авиагавани связаны с опасностью атаки беспилотников.

Утром во вторник ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Нижнекамска, Ульяновска, Пензы, Казани, а также Саратова.

В ночь на 14 января предприятие «Оргсинтез» в Казани атаковали дальнобойные беспилотники. После этого произошло возгорание цистерн с топливом.

Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что системы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над территорией региона 17 дронов Вооруженных сил Украины. Никто не пострадал.