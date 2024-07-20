Силы ПВО сбили более 10 дронов в Ростовской области

Губернатор Голубев: над Ростовской областью сбили более 10 БПЛА

На севере Ростовской области российские системы ПВО уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Пострадавших нет», — отметил он.

Губернатор заявил, что сейчас российские военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки со стороны ВСУ. Информация о последствиях на земле уточняется.

Два дня назад силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку девяти украинских беспилотников в Ростовской области. Губернатор региона отметил, что все дроны уничтожили.

В ночь на понедельник силы ПВО сбили три украинских БПЛА в Железногорском районе Курской области. Также попытку ВСУ совершить террористическую атаку пресекли в Брянской области.