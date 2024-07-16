Атаку девяти украинских беспилотников отразили за ночь в Ростовской области

Губернатор Голубев: ПВО отразила атаку 9 дронов ВСУ за ночь в Ростовской области

Фото: РИА «Новости»

За ночь силы противовоздушной обороны отразили атаку девяти украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девяти украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены», — указал он.

Информации о пострадавших не поступало. Последствия на земле предстоит выяснить специалистам.

ВСУ в ночь на вторник, 16 июля, атаковали Курскую область. Украинские боевики ударили по региону БПЛА. С беспилотника сбросили взрывное устройство. Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, в результате атаки на территории завода низковольтной аппаратуры в Кореневе вспыхнул пожар, который распространился на площади в 400 квадратных метров. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

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