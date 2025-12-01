Силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА за ночь

В течение ночи дежурные средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника над 11 регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что по четыре дрона сбили над Краснодарским краем, Ростовской, Новгородской, Брянской и Белгородской областями.

Также по три БПЛА уничтожили над Ленинградской областью и Азовским морем, два над Воронежской областью. Еще по одному ликвидировали над Тульской, Смоленской, Курской и Волгоградской областями.

Днем ранее 15-летняя девочка пострадала от осколков сбитого украинского беспилотника в Севастополе. Ребенку оказали экстренную медицинскую помощь.

Также два человека пострадали в Кировском районе Донецка после очередной атаки ВСУ. Кроме того, в Таганроге после атак беспилотников пострадали 451 квартира в 20 многоквартирных домах. В городе действует режим ЧС по 45 адресам.