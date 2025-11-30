Локальный режим ЧС ввели в Таганроге по 45 адресам из-за беспилотников

В Таганроге после серии атак БПЛА пострадали 20 многоквартирных домов — всего 451 квартира, сообщила глава города Светлана Камбулова . По ее словам, повреждения также получили девять частных домовладений, четыре соцобъекта, 14 предприятий и ряд автомобилей.

В городе действует локальный режим ЧС по 45 адресам. Комиссия по оценке ущерба работает с 25 ноября. Уже обследовано 243 квартиры, продолжаются замеры оконных конструкций. Из 325 поврежденных окон 205 уже переданы в производство, а на двух домах замеры завершат в понедельник.

Горожане подают заявления на компенсации: 584 — на единовременные выплаты, 20 — на помощь из-за полной утраты имущества.

Камбулова подчеркнула, что задача властей — максимально ускорить оказание помощи и как можно быстрее вернуть людям комфортные условия проживания.

Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о смерти пострадавшей при атаке на Таганрог 25 ноября. Погибла 76-летняя женщина, получившая тяжелые ранения.