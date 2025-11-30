В Севастополе осколками сбитого дрона тяжело ранило девочку

В Севастополе от осколков сбитого украинского беспилотника пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«Осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-тилетняя девочка», — написал он.

По его словам, ПВО в этот момент отражала атаку ВСУ, все экстренные службы переведены в режим полной готовности.

Развожаев уточнил, что ЧП произошло в районе парка Победы. Девочка получила тяжелые ранения, ей оказали экстренную медицинскую помощь, после чего транспортировали в больницу. Губернатор отметил, что находится на связи с главным врачом.

При этом, по данным Спасательной службы Севастополя, городские объекты инфраструктуры повреждений не получили. Развожаев вновь призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях или безопасных местах до полной нормализации обстановки.

В Кировском районе Донецка в результате атаки ВСУ пострадали два человека. Об этом заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.