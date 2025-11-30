Два человека пострадали при атаке ВСУ на Донецк

В Кировском районе Донецка в результате атаки ВСУ пострадали два человека. Об этом заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

К 17:30 поступили сведения о пострадавших: женщина 1976 года рождения и мужчина 1983 года рождения. Последствия вооруженной атаки на городской округ показали на фото.

«Специалисты Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Кировском районе Донецка», — указано в Telegram-канале управления.

В многоквартирном доме по улице Солидарности зафиксировано прямое попадание в кровлю. Повреждены фасад и остекление четырех квартир.

Ранее в Таганроге после атак беспилотников повреждения получили 451 квартира в 20 многоквартирных домах. В городе действует локальный режим ЧС по 45 адресам. Уже подано 584 заявления от горожан на единовременную выплату и 20 — на финансовую помощь при полной утрате имущества.