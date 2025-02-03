Силы ПВО сбили 29 дронов в Ростовской области

Российские зенитчики отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области, уничтожив 29 дронов противника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага», — уточнил глава региона.

Слюсарь добавил, что дроны противника уничтожили в семи районах области. В частности, в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Кашарском, Красносулинском и Матвеево-Курганском.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и наземных разрушений, но информация еще уточняется.

До этого в ночь на 2 февраля силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник в Миллеровском районе.

Ранее украинские дроны пытались атаковать топливно-энергетический комплекс в Астраханской области, но силы РЭБ и ПВО отбили нападение.