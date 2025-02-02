Беспилотник ВСУ сбили в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

За минувшую ночь силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над российскими регионами, три из них обнаружили в небе на Курской областью. Днем ранее дроны ВСУ убили мирного жителя в Кореневском районе и ранили еще четырех при атаке на автомобиль.

Ранее Минобороны сообщало, что в течение ночи 31 января российские военные уничтожили 49 украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что 25 беспилотников сбили над Ростовской областью.