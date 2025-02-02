Беспилотник ВСУ сбили в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.
За минувшую ночь силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над российскими регионами, три из них обнаружили в небе на Курской областью. Днем ранее дроны ВСУ убили мирного жителя в Кореневском районе и ранили еще четырех при атаке на автомобиль.