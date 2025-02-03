Дроны пытались атаковать объекты ТЭК в Астраханской области

Режим опасности атаки БПЛА ввели в городе Ахтубинске в Астраханской области. Местные жители услышали взрыв в районе газоперерабатывающего завода, сообщил Telegram-канал Shot .

Временно исполняющий обязанности главы города Ахтубинска Александр Сиваков в 02:45 объявил в своем Telegram-канале об опасности атаки беспилотниками. Он призвал взять документы, мобильный телефон и укрыться в комнате без окон.

Спустя полтора часа стало известно о взрывах. Жители города услышали как минимум грохот и заметили в небе яркую вспышку. Вооруженные силы Украины, по одной из версий, целились в газоперерабатывающий завод.

Позже губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил атаку. Он сообщил в своем Telegram-канале, что силы РЭБ и ПВО отбили атаку на объекты, в том числе топливно-энергетического комплекса. При падении одного из дронов случилось возгорание.

Несколько взрывов прогремели над Волгоградом. Жители Красноармейского района. Ленинска и Светлого Яра услышали характерные для пролетающих дронов звуки и удары.