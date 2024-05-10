Силы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью | 360°

10 мая 2024, 20:12
Силы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью сбили 17 снарядов РСЗО Vampire
Дежурные средства ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 19:45 пресекли ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“, управляемых авиационных бомб и беспилотников», — отметили в ведомстве.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что на подлете к административному центру региона сбили несколько воздушных целей.
Несколько дней назад украинские боевики обстреляли два брянских села — Горожанку и Новые Юрковичи. В результате пострадал один частный дом и административное здание.
Также в Курской области перехватили украинский беспилотник самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет.
Минобороны РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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