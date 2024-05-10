Силы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью | 360°

Важное 10 мая 2024, 20:12 Силы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью Минобороны: над Белгородской областью сбили 17 снарядов РСЗО Vampire РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 19:45 пресекли ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“, управляемых авиационных бомб и беспилотников», — отметили в ведомстве.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что на подлете к административному центру региона сбили несколько воздушных целей.

Несколько дней назад украинские боевики обстреляли два брянских села — Горожанку и Новые Юрковичи. В результате пострадал один частный дом и административное здание.

Также в Курской области перехватили украинский беспилотник самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет.