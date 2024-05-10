ПВО сбила несколько целей в небе над Белгородом | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 19:31 ПВО сбила несколько целей в небе над Белгородом Гладков заявил об уничтожении нескольких целей на подлете к Белгороду РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что после отражения воздушной атаки в Белгородском районе выявили различные повреждения в поселке Дубовое. В шести частных домовладениях выбило окна и посекло фасады и заборы.

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Также зафиксировали повреждения линии газоснабжения. На местах сейчас работают оперативные службы. Специалисты проводят подомовой обход. Информация по разрушениям уточняется, резюмировал Гладков.

В четверг, 9 мая, украинские боевики атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Жертвой обстрела стала местная жительница. В этот же день ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район, пострадали семь взрослых и один ребенок.