Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ за ночь

В течение прошлой ночи дежурные средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 10 беспилотников сбили над территорией Брянской области, три — над территорией Смоленской области, еще по одному над территорией Ленинградской, Псковской и Белгородской областями.

В ночь на 3 января российская ПВО ликвидировала 22 беспилотника, из них 10 – над территорией Брянской области. Украинские боевики пытались атаковать также Белгородскую, Ростовскую, Орловскую, Волгоградскую и Липецкую области. В течение дня средства ПВО уничтожили еще несколько дронов в пригороде Воронежа.

Ранее воздушное сражение дронов в зоне СВО попало на видео. Российский БПЛА взял на таран тяжелый украинский гексакоптер и уничтожил его.