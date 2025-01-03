Несколько беспилотников уничтожили в пригороде Воронежа

Силы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько беспилотников в пригороде Воронежа на фоне действия режима опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий», — отметил глава региона.

По словам Гусева.ю на место выехали оперативные службы. Губернатор напомнил, что места падения беспилотников нельзя снимать на фото и видео, чтобы не помогать противнику.

Накануне российские военные обезвредили над Воронежем беспилотник. Местные жители не пострадали.

В конце 2024 года из-за массированной атаки БПЛА под Воронежем задержали несколько поездов. В пригороде уничтожили несколько беспилотников, обломки одного из них повредили железнодорожную контактную сеть.