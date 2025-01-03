Силы ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ над российскими регионами за ночь

В небе над шестью российскими регионами минувшей ночью сбили 22 украинских дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ уничтожили средствами ПВО. Над Брянской областью сбили 10 БПЛА, по четыре — над Орловской и Ростовской, два уничтожили над территорией Белгородской области, по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.

Ранее Московский суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям расположенных в России нефтеперерабатывающих заводов из-за регулярных атак украинских беспилотников. Это первое подобное судебное решение в стране.

Накануне в Украине признали, что запустили совместное с Польшей предприятие по производству оружия. На нем в том числе создают БПЛА, рассказал украинский дипломат Петр Лукасевич.